غارات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي عصر اليوم الاثنين، وبعد ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت عددا من البلدات والمناطق في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم بلدة ارنون الجنوبية بالقذائف الفوسفورية، كما قصفت بعد ظهر اليوم أطراف بلدتي زبدين وكفررمان، وعريض بلدة مرجعيون جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت" الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ووجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً عصر اليوم، إلى سكان ثلاث بلدات تقع في قضاء صور بجنوب لبنان والبهم بإخلائها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل 16 أبريل الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي.

كما أعلن في 23 من الشهر الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع. ولم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار.