كوبا تحذر من "مذبحة" في حال أي عمل عسكري أميركي ضدها

قال رئيس كوبا ميغيل دياز ​كانل اليوم الاثنين إن أي عمل عسكري أمريكي ‌ضد بلاده ​سيؤدي إلى "مذبحة" لها عواقب لا حصر لها على السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال دياز كانل في منشور على إكس "كوبا لا تمثل تهديدا".

وجاءت هذه التصريحات عقب تقرير نشره موقع أكسيوس أمس الأحد، استنادا إلى معلومات استخباراتية سرية، أفاد بأن كوبا حصلت على أكثر من 300 طائرة مسيرة عسكرية، وبحثت خططا لاستخدامها في مهاجمة القاعدة البحرية الأميركية في ‌خليج غوانتانامو إلى جانب سفن عسكرية أميركية في كي وست بولاية فلوريدا.

وفي منشور منفصل، قال وزير الخارجية ‌برونو رودريغيز إن كوبا "مثل أي دولة في ‌العالم" تتمتع بحق الدفاع المشروع عن النفس ‌ضد أي عدوان خارجي ‌بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف أن الجهات التي تسعى إلى ​مهاجمة كوبا تستند ‌إلى ذرائع ​كاذبة لتبرير ذلك.