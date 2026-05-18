مدير "الصحة العالمية": نعيش فترة صعبة وخطيرة ومثيرة للانقسام

انطلقت أعمال الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في جنيف اليوم الاثنين، حيث سلط المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الضوء على التحديات التي تواجه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وقال غيبريسوس في افتتاح الاجتماع: "نعيش في فترة صعبة وخطيرة ومثيرة للانقسام".

ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم واحد من إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة دولية في الكونغو وأوغندا عقب تفشي فيروس إيبولا الفتاك.

ومن غير المتوقع أن تشهد الجمعية -وهي أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة الصحة العالمية- إقرار ملحق "إتاحة مسببات الأمراض وتقاسم المنافع"، وهو جزء رئيس من اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الأوبئة، وذلك بسبب غياب التوافق بين الدول الأعضاء.

وذكرت منظمة الصحة العالمية في بيان لها مطلع الشهر الجاري أن نظام "إتاحة مسببات الأمراض وتقاسم المنافع" يهدف إلى ضمان التقاسم السريع لمسببات الأمراض ذات القدرة على إحداث أوبئة، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، مثل اللقاحات وأدوات التشخيص والعلاجات.