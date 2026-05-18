ستارمر: لن أتنحى ولن أحدد جدولاً زمنياً للرحيل

قال ⁠رئيس الوزراء ‌البريطاني كير ‌ستارمر، اليوم ‌الاثنين، ‌إن ‌فترة توليه ‌منصبه لم ⁠تنته بعد، ⁠وإنه لن ⁠يتنحى ⁠ولن يحدد ‌جدولاً زمنياً لرحيله.

وأكد أحد أبرز حلفاء رئيس الوزراء البريطاني داخل مجلس الوزراء أن ستارمر سيواصل الصمود دون وضع أي جدول زمني لرحيله عن منصبه، داعيا حزب العمال الذي يقوده ستارمر إلى "الكف عن ارتكاب أخطاء ذاتية"، وذلك عقب أسبوع من الانقسامات الداخلية.

وفي تحذير شديد اللهجة لزملائه، قال نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي إن الحزب الحاكم سيخسر الانتخابات العامة المقبلة إذا استمر "الانكفاء على الذات" الذي شهدته الأيام الـ 10 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وفي تصريحات لوسائل الإعلام صباح اليوم الاثنين، أكد لامي أنه سيشارك "بشكل كامل" في حملة دعم عمدة مانشستر الكبرى أندي بيرنهام في الانتخابات الفرعية بدائرة ماكيرفيلد، التي يتعين عليه خوضها والفوز بها من أجل التمكن من المنافسة على منصب رئاسة الحكومة.

لكنه أضاف قائلاً: "دعوني أكون واضحاً تماماً، كير ستارمر لا يزال أكثر شخص قادر على التكيف عرفته في حياتي".

وتابع لامي قائلاً: "تحدثت معه مرتين أمس. لديه قوة شخصية وخبرة في المواجهة، ولن تكون هناك أي جداول زمنية، بل ما يوجد هو المضي قدما في إدارة شؤون الحكومة".