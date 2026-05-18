العراق: نحقق في هجوم بمُسيرات على السعودية

قال ​العراق اليوم الاثنين إنه يحقق في ملابسات هجوم بطائرات مسيرة قالت السعودية ‌إنه تم ‌شنه من الأراضي العراقية ‌أمس الأحد.

وذكرت ‌وزارة ‌الخارجية العراقية في ​بيان ‌أن ​الدفاعات الجوية لم ترصد ​أي طائرات مسيرة تم إطلاقها في المجال الجوي للبلاد.

وكانت الوزارة قد قالت أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات إطلاق طائرات مسيرة من الأراضي العراقية باتجاه السعودية، ودعت المملكة لتبادل المعلومات ذات الصلة بالهجوم.