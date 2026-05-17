"الدفاع" السعودية: اعتراض 3 طائرات مسيرة أُطلقت من العراق

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي أنه في صباح يوم الأحد الموافق (17 مايو 2026م) تم اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. وأكد اللواء المالكي على أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة كافة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.