استحواذات آسيوية كبرى على أصول أميركية تكشف تحولاً هيكلياً في الاقتصاد العالمي

على مدى نحو خمسة عقود، ظلّت حركة رؤوس الأموال بين آسيا والولايات المتحدة تسير في اتجاه واحد تقريباً، فقد كانت الشركات الأميركية الطرف الذي يستحوذ على الأصول الآسيوية، بينما كانت الاستثمارات الأميركية تمول النمو الاقتصادي في آسيا، في الوقت الذي اعتمد فيه المستهلك الأميركي بشكل متزايد على المنتجات والصناعات الآسيوية.

واستمر هذا النمط الاقتصادي لعقود طويلة، حتى بدا كأنه حقيقة ثابتة لا يمكن تغييرها، لدرجة أن القليلين فقط تساءلوا عمّا إذا كان من الممكن أن تنعكس هذه المعادلة يوماً ما.

إلا أنه مع بدايات عام 2026، بدأنا نشهد بداية تحول هادئ، لكنه عميق في اتجاه تدفقات رؤوس الأموال، حيث جرى هذا التحول بتنظيم دقيق، وعلى نطاق واسع لم يدرك معظم المحللين الاقتصاديين أبعاده الكاملة بعد.

استحواذات

في 26 أبريل الماضي، أعلنت شركة «صن فارما» الهندية، أكبر شركات صناعة الأدوية في الهند، توقيع اتفاق نهائي للاستحواذ على شركة «أورغانون» الأميركية، التي تتخذ من ولاية نيوجيرسي مقراً لها، مقابل 11.75 مليار دولار نقداً بالكامل.

وتُعد هذه الصفقة أكبر عملية استحواذ تنفذها شركة أدوية هندية في التاريخ، كما ستجعل «صن فارما» سابع أكبر منتج للأدوية الحيوية المماثلة عالمياً، إضافة إلى تحولها إلى واحدة من أبرز ثلاث شركات عالمية في قطاع صحة المرأة.

وقبل ذلك، وتحديداً في يناير 2026، أعلنت شركة «ميتسوبيشي» اليابانية استحواذها على أصول الغاز الطبيعي الأميركية التابعة لشركة «إيثون إنيرجي» مقابل 7.5 مليارات دولار، في صفقة اعتبرت أكبر استحواذ ياباني في قطاع الطاقة الأميركي.

وفي سياق متصل، خصصت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية نحو 30 مليار دولار لمشروع «ستارغيت» التابع لشركة «أوبن إيه آي» الأميركية، وهو ما يمثل أكبر استثمار تكنولوجي منفرد تقوم به شركة واحدة في مشروع للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، كما استحوذت المجموعة نفسها على شركة «أمبير كومبيوتينغ» من شركتي «كارلايل» و«أوراكل» مقابل 6.5 مليارات دولار.

وفي الوقت ذاته، أنهت شركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية صفقة استحواذ على شركة «إس سي إس كيه» بقيمة بلغت 5.8 مليارات دولار، في مؤشر إضافي على تسارع التوسع الآسيوي داخل السوق الأميركية.

تحول واضح

وتعكس الأرقام الإجمالية هذا التحول بوضوح، حيث ارتفع إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 946 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ687.7 مليار دولار في عام 2024.

وسجلت اليابان وحدها صفقات اندماج واستحواذ بلغت قيمتها 385.9 مليار دولار، بينما وصلت قيمة الصفقات في الصين إلى 399 مليار دولار، بزيادة بلغت 46% مقارنة بعام 2024. أما الهند فقد سجلت 113 مليار دولار من عمليات الاندماج والاستحواذ خلال عام 2025، بنمو سنوي وصل إلى 42%.

وفي المقابل، استقطبت الولايات المتحدة خلال العام 2025 تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة قاربت 385 مليار دولار، فيما استحوذت القارتان الأميركيتان على ما يقرب من 60% من إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية، وبذلك أصبح من الواضح أن اتجاه تدفقات رأس المال العالمية بدأ يتغير بالفعل، وأن وتيرة هذا التغيير تتسارع بصورة متزايدة.

عوامل رئيسة

يرجع هذا الانعكاس في حركة رؤوس الأموال إلى ثلاثة عوامل هيكلية رئيسة، يبدو أنها ستستمر في التأثير خلال السنوات المقبلة دون تراجع ملحوظ.

العامل الأول، يتمثل في الرسوم الجمركية والسياسات التجارية الأميركية، فقد أدى نظام الرسوم الجمركية الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب في عام 2025، والذي أبطلت المحكمة العليا الأميركية العمل به لفترة وجيزة قبل إعادة تطبيقه عبر أساس قانوني مختلف، إلى رفع كلفة التصدير إلى السوق الأميركية بصورة هيكلية، ونتيجة لذلك لم يعد التصدير إلى الولايات المتحدة الخيار الأكثر كفاءة للشركات الأجنبية، بل أصبح إنشاء قواعد إنتاج داخل السوق الأميركية نفسها هو الخيار الأكثر جدوى.

أما العامل الثاني، فهو الرغبة في امتلاك القدرات الاستراتيجية، حيث إن الشركات الآسيوية لم تعد تستحوذ على الأصول الأميركية فقط بهدف تحقيق أرباح إضافية، بل للحصول على أصول يصعب بناؤها تدريجياً، مثل خطوط الإنتاج المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، والخبرات التنظيمية، وقيمة العلامات التجارية العالمية، إضافة إلى التقنيات الحصرية.

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك صفقة استحواذ «صن فارما» على «أورغانون»، التي منحت الشركة الهندية وصولاً مباشراً إلى قطاع صحة المرأة، وإلى قدرات تصنيع الأدوية الحيوية المماثلة، فضلاً عن شبكات توزيع أميركية واسعة لم يسبق لأي شركة هندية امتلاكها بهذا الحجم.

أما العامل الثالث، فيرتبط بالتحوط الجيوسياسي، بعد أن أصبحت الشركات الآسيوية والأوروبية أكثر إدراكاً لحقيقة أن الاعتماد على سوق محلية واحدة لم يعد خياراً آمناً استراتيجياً، وأن امتلاك أصول موزعة عبر عدة تكتلات اقتصادية كبرى بات يمثل ضمانة للمرونة والاستقرار في عالم سريع التغير.

آثار استراتيجية

ورغم وضوح هذا التحول في حركة رؤوس الأموال، فإن كثيراً من مؤسسي الشركات الآسيوية لم يستوعبوا بعد آثاره الاستراتيجية العميقة، فعلى مدى عقود طويلة، كان المسار التقليدي للشركات الآسيوية يتمثل في بناء أعمال قوية محلياً، ثم التوسع إقليمياً، وربما لاحقاً الإدراج في بورصة نيويورك أو السعي للاستحواذ عليها من قبل شركات أميركية.

وكانت الغاية النهائية في هذا النموذج تتمثل دائماً في جذب رأس المال الأميركي لتقييم الأصول الآسيوية ومنحها الشرعية العالمية.

إلا أن هذا النموذج بدأ يتغير جذرياً، فالشركات الآسيوية الأكثر طموحاً في عام 2026 لم تعد تنتظر أن تستحوذ عليها الشركات الأميركية، بل أصبحت هي الطرف الذي يستحوذ على الشركات الأميركية نفسها. وبالتالي، فإن علاوة التقييم التي كانت تذهب تقليدياً للمشترين الأميركيين، بدأت تنتقل تدريجياً إلى الشركات الآسيوية.

تحول مستمر

ولا يبدو أن هذا التحول مؤقت أو مرتبط بدورة اقتصادية قصيرة، بل إنه تحول هيكلي مرشح للاستمرار، بغض النظر عن الحزب السياسي الذي سيتولى إدارة البيت الأبيض مستقبلاً.

كما أن العوامل التي دعمته، مثل ضعف الدولار الأميركي نسبياً أمام العملات الآسيوية، واستمرار توجه واشنطن نحو السياسات الحمائية، وتراكم الاحتياطيات النقدية لدى الشركات اليابانية والهندية والصينية وشركات الشرق الأوسط، ليست عوامل مؤقتة يمكن أن تختفي سريعاً.

وبالنسبة للحكومات الآسيوية، فإن هذا الواقع الجديد يفرض إعادة التفكير في السياسات الصناعية والاقتصادية، بحيث لا يقتصر التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل، بل يمتد أيضاً إلى دعم الشركات المحلية في تنفيذ استحواذات استراتيجية خارج آسيا، فالنمو الاقتصادي الآسيوي خلال العقد المقبل لن يتحدد فقط بما تنتجه الشركات داخل القارة، وإنما أيضاً بما تمتلكه من أصول وشركات خارجها.

قواعد اللعبة

لقد أصبحت بيانات الأسواق وصفقات الاستحواذ تؤكد بوضوح أن اتجاه رأس المال العالمي يشهد تحولاً جذرياً، إلا أن التحول في العقليات الإدارية والاستراتيجية لم يواكب هذا التغيير بالسرعة نفسها حتى الآن، والمؤسسون الذين سيتمكنون من إدراك هذه الحقيقة مبكراً، وسيتحركون لسد هذه الفجوة بسرعة، هم الذين سيحددون شكل الاقتصاد والأعمال الآسيوية بحلول عام 2030.

والعالم اليوم يتجه نحو الاستثمار في الولايات المتحدة من بوابة آسيوية متنامية، بينما لايزال كثيرون من مؤسسي الشركات الآسيوية غير منتبهين بالكامل إلى أن قواعد اللعبة الاقتصادية العالمية قد بدأت تتغير بالفعل. عن «آسيا تايمز»

استراتيجيات النمو الحديثة

لايزال معظم مؤسسي الشركات الآسيوية يعملون وفق نموذج فكري ينتمي إلى عالم انتهى عملياً في عام 2024، حيث إنهم لايزالون يقيسون نجاحهم مقارنة بالمنافسين المحليين، ويربطون التفوق بحجم الحصة السوقية داخل الإقليم، وينظرون إلى التوسع داخل الولايات المتحدة باعتباره مرحلة بعيدة ومؤجلة من رحلة النمو.

لكن الشركات الآسيوية، الأكثر نجاحاً خلال العقد المقبل، ستتبنى نموذجاً مختلفاً تماماً، فهي ستعتبر التوسع الدولي وامتلاك الأصول الخارجية هدفاً استراتيجياً قصير المدى، وليس مجرد حلم مستقبلي بعيد، كما ستعمل على بناء هياكل رأسمالية تسمح لها بتنفيذ عمليات استحواذ كبرى، بدلاً من الاكتفاء بالاستعداد لأن تكون هدفاً للاستحواذ.

وإضافة إلى ذلك، ستتجه هذه الشركات إلى توظيف قيادات تنفيذية تمتلك خبرة في الصناعة، ودمج العمليات الدولية وإدارة التوسع الخارجي، باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من استراتيجيات النمو الحديثة.

