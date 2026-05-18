ستارمر يوجه رسالة «مقلقة» للناخبين

بعد أسابيع من فوز رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في الانتخابات العامة، وجّه رسالة «مقلقة» للناخبين، تفيد بأن «الأمور ستزداد سوءاً قبل أن نشهد تحسناً»، وبحسب ما نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء في تقرير لها، أمس، فقد ازدادت الأمور سوءاً بالفعل بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني، الذي يواجه تحدياً محتملاً يتعلق بقيادته لحزب العمال، وذلك بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها الحزب في الانتخابات المحلية، التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري، وأضرت التراجعات المفاجئة في السياسات، إضافة إلى سلسلة من الفضائح، بالرجل الذي كان قد قاد حزب العمال إلى فوز ساحق في الانتخابات التي جرت قبل أقل من عامين.