ترامب لـ "أكسيوس": الوقت يداهم إيران

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لموقع "أكسيوس" في مكالمة هاتفية بأن "الوقت يداهم" إيران، محذرًا من أنه إذا لم يقدم النظام الإيراني عرضًا أفضل للتوصل إلى اتفاق "فإنهم سيتعرضون لضربة أقوى بكثير".

لماذا هذا مهم: يقول مسؤولون أميركيون إن ترامب يريد اتفاقًا لإنهاء الصراع، لكن رفض إيران للعديد من مطالبه ورفضها تقديم تنازلات حقيقية بشأن برنامجها النووي قد أعاد الخيار العسكري إلى الطاولة.

ومن المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعًا في "غرفة العمليات" (Situation Room) مع كبار أعضاء فريق الأمن القومي يوم الثلاثاء لمناقشة خيارات العمل العسكري، وفقًا لما ذكره مسؤولان أميركيان.