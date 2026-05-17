اكتشاف قاعدة إسرائيلية ثانية في صحراء العراق

كشفت مسؤولون عراقيون عن وجود قاعدة إسرائيلية سرية ثانية كانت في صحراء العراق واستخدمت في العمليات ضد إيران، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير لها.

وكشف التقرير نقلا عن مسؤولين إقليميين أن إسرائيل أمضت أكثر من عام في إعداد موقع سري داخل العراق لعملياتها ضد إيران، فيما أكد مسؤولون عراقيون لاحقا وجود قاعدة ثانية.

القاعدة الأولى اكتشفت قرب بلدة "النخيب" بعدما كان راع محلي يقود شاحنة بيك أب، فتعرضت الشاحنة وفقا لشهود إلى مطاردة من مروحية أطلقت عليها النار مرارا حتى توقفت فجأة في الرمال.

وكان الراعي وهو عواد الشمري في رحلة لشراء حاجيات وفقا لما ذكره ابن عمه أمير الشمري لصيحفة نيويورك تايمز، لكن الراعي، بدلا من العودة إلى منزله، عثر على سر عسكري إسرائيلي شديد الحساسية مخفي في الصحراء العراقية. وتعتقد عائلته أن ذلك كلّفه حياته.

الشمري كشف في نهاية المطاف كيف استضاف العراق قاعدتين سريتين تشغلهما إسرائيل، الدولة المعادية، بشكل متقطع لأكثر من عام.

تواصل الشمري مع القيادة العسكرية الإقليمية في العراق للإبلاغ عما رآه: "جنود ومروحيات وخياما متجمعة حول مدرج هبوط".

ووفقا لمسؤولين عراقيين وإقليميين كبار، كانت إسرائيل تدير هناك قاعدة لدعم عملياتها العسكرية ضد إيران.