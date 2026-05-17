حادث دهس مروع يخلف مصابين بحالة خطرة في إيطاليا

أصيب ثمانية أشخاص، أربعة منهم في حالة خطرة، إثر دهس سائق يعاني من اضطرابات نفسية عدداً من المشاة في أحد شوارع مدينة مودينا شمالي إيطاليا، السبت.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة، بثتها وسائل إعلام إيطالية، سيارة تندفع بسرعة عالية في شارع مكتظ بالمشاة وراكبي الدراجات وسط المدينة.

وذكرت محافظة المدينة، فابريتسيا تريولو، خلال مؤتمر صحفي، إن السائق دهس عدداً من الأشخاص قبل أن يصطدم بسيارته بواجهة أحد المتاجر.

وأضافت أن السائق حاول الفرار من موقع الحادث، إلا أن أربعة من المارة طاردوه وتمكنوا من محاصرته، قبل أن يشهر سكيناً ويصيب أحدهم.

وأشارت إلى أن السائق، وهو خريج اقتصاد من مواليد عام 1995، لم يكن معروفاً لدى الشرطة، لكنه مرّ بفترة من الاضطرابات النفسية عام 2022.

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على منصة "إكس" الحادث بـ"الخطير جداً".