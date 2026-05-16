مسؤولون أميركيون يشتبهون بهجوم سيبراني إيراني على أنظمة وقود أميركية

يشتبه مسؤولون أميركيون في أن قراصنة إيرانيين يقفون وراء سلسلة من الاختراقات لأنظمة تراقب كمية الوقود في خزانات التخزين التي تخدم محطات الوقود في عدة ولايات.

وذكرت مصادر لشبكة "سي إن إن"، أن القراصنة المسؤولين استغلوا أنظمة القياس التلقائي للخزانات، التي كانت متصلة بالإنترنت وغير محمية بكلمات مرور، ما أتاح لهم في بعض الحالات التلاعب بقراءات العرض الخاصة بالخزانات، لكن ليس بمستويات الوقود الفعلية داخلها.

ولا يُعرف أن عمليات الاختراق السيبرانية تسببت في أضرار مادية أو إصابات، لكن الاختراقات أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة، لأن الوصول إلى نظام قياس الخزانات قد يسمح نظرياً لقراصنة بجعل تسرب الوقود غير قابل للاكتشاف، وفقاً لخبراء من القطاع الخاص ومسؤولين أميركيين.

وأفادت المصادر المطلعة على التحقيق بأن تاريخ إيران في استهداف أنظمة خزانات الوقود يعد أحد الأسباب التي تجعلها المشتبه الرئيسي.

لكنها حذرت من أن الحكومة الأميركية قد لا تتمكن من تحديد المسؤول بشكل قاطع بسبب نقص الأدلة الجنائية الرقمية التي تركها القراصنة.