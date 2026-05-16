شركة أدوية تحذّر من استخدام "تافنيوس" عقب وفاة 20 شخصاً

حذّرت شركة أدوية يابانية من وصف عقار مخصّص لعلاج أمراض مناعية نادرة لمرضى جدد، بعدما توفّي 20 شخصا كانوا تناولوه.

وأفادت شركة "كيسي" للأدوية التي تبيع عقار "تافنيوس" في اليابان بأنها أرسلت إخطاراً إلى العاملين في القطاع الصحي الجمعة، قالت فيه إنه "تم تسجيل 20 حالة وفاة" منذ طرح الدواء في البلاد في يونيو 2022.

وحذّرت الشركة الأطباء من أن العقار قد يتسبّب "بخلل حاد في وظائف الكبد"، داعية إلى عدم وصفه لمرضى جدد، وتقييم ما إذا كان ينبغي للمرضى الحاليين مواصلة العلاج.

من جهتها، أكدت "كيسي" وشركة "أمجين" الأميركية للتكنولوجيا الحيوية المالكة للدواء، عدم ثبوت وجود علاقة سببية مباشرة بين بعض حالات الوفيات والدواء.

وذكرت "كيسي" أن "تافنيوس" وصف لنحو 8500 مريض في اليابان منذ طرحه.

ويُستخدم الدواء لعلاج أمراض مناعية نادرة تسبّب التهابات في الأوعية الدموية، وفقاً لوكالة الأدوية الأوروبية.

وقالت "أمجين" في بيان الجمعة إن "أي حالات وفاة معروفة مرتبطة بإصابات خطيرة في الكبد لم تُسجّل في الولايات المتحدة" بين أكثر من ثمانية آلاف مريض عولجوا بـ"تافنيوس".

لكن إدارة الغذاء والدواء الأميركية اقترحت الشهر الماضي سحب موافقتها على الدواء بسبب مخاوف تتعلق بالتلاعب بالبيانات وقضايا أخرى.

كذلك، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية في يناير أنها بدأت مراجعة للدواء على خلفية مخاوف بشأن سلامة البيانات.