أميركا بصدد توجيه تهم جنائية ضد راؤول كاسترو

قال مسؤول في ​وزارة العدل الأميركية إن إدارة الرئيس ‌دونالد ​ترامب تعتزم الإعلان عن توجيه تهم جنائية ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو يوم الأربعاء المقبل، في خطوة من شأنها تصعيد حملة الضغط ضد الحكومة الشيوعية في الجزيرة.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن جهات ادعاء اتحادية تتوقع ‌الكشف عن لائحة اتهام ضد كاسترو البالغ من العمر 94 عاماً في ‌ميامي يوم 20 مايو على ‌خلفية واقعة تعود إلى 1996 أسقطت ‌فيها طائرات كوبية ‌طائرتين تابعتين لمجموعة من المنفيين الكوبيين.

وأشارت دعوة اطلعت ​عليها رويترز ‌إلى أن ​مكتب الادعاء في ميامي سينظم فعالية في ذلك اليوم لتكريم ضحايا الواقعة. ولم يرد المكتب بعد على ​طلب ⁠للتعليق. ويجب ⁠أن تحظى لائحة الاتهام أولا بموافقة هيئة محلفين كبرى. وكانت صحيفة ميامي ⁠هيرالد أول من أورد خبر الإعلان المزمع.

كان راؤول كاسترو وزيراً للدفاع في 1996. وقالت الحكومة الكوبية إن الضربة كانت رداً مشروعاً على اقتحام ‌الطائرتين للمجال الجوي الكوبي.

يأتي ذلك وسط تنامي التوتر ​بين واشنطن وهافانا. ووصفت إدارة ترامب الحكومة الكوبية الحالية التي يديرها الشيوعيون بأنها فاسدة وغير كفؤة، وتضغط من أجل ​تغيير النظام.