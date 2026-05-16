مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في انفجار مصنع أخشاب بولاية مين الأميركية

قتل رجل إطفاء جراء حريق هائل وانفجار في مصنع للأخشاب في منطقة الساحل الأوسط بولاية مين الأميركية، تسببا أيضاً في إصابة 11 شخصاً على الأقل يوم الجمعة، حسبما قالت السلطات.

وقال مسؤولو الولاية إنه تم العثور على رجل الإطفاء ميتاً في المصنع. وأوضحت السلطات أن رجل الإطفاء كان ضمن فريق استجابة ضخم للتعامل مع الحريق الذي اندلع في مصنع "روبنز لامبر" في منطقة ريفية بولاية مين عندما انفجر أحد المستودعات.

وقال شون إيسلر، قائد إدارة الإطفاء في ولاية مين إن التحقيق في سبب حدوث الانفجار ربما لا يقدم لنا أجوبة على الفور .

وقال مركز مين هيلث مين الطبي في بورتلاند، الذي يحمل تصنيف المستوى الأول لعلاج الصدمات، إنه يعالج 10 مرضى تم نقلهم من المستشفيات المحلية. وقال متحدث باسم مركز نورثرن لايت إيسترن مين الطبي في بانجور إنه يعالج مريضا في حالة حرجة.

ويوجد المصنع في سيرسمونت، وهي بلدة يسكنها نحو 1500 شخص وتقع على بعد 153 كيلومتراً من مدينة بورتلاند.