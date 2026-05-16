"نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين: في حال السيطرة على جزيرة خرج سيتطلب الأمر قوات برية للاحتفاظ بها

نقلت صحيفة نيويورك تايمز" عن مسؤولين عسكريين أميركيين قولهم إن مساعدي الرئيس دونالد ترامب أعدوا خططاً للعودة إلى الضربات العسكرية على إيران إذا قرر كسر الجمود بمزيد من القصف.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة قد تستخدم في محاولة للسيطرة على جزيرة خرج، وفي حال السيطرة على جزيرة خرج سيتطلب الأمر قوات برية للاحتفاظ بها

وأوضحوا أنه من بين الخيارات إرسال قوات خاصة إلى داخل إيران لاستهداف مواد نووية مدفونة، وأشاروا إلى أن تحقيق نصر حاسم على إيران قد يكون مهمة صعبة