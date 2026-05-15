الجيش الأميركي يعيد توجيه 75 سفينة تجارية ويعترض 4 سفن لضمان الامتثال لحصار إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، إعادة توجيه 75 سفينة تجارية في مضيق هرمز منذ بدء الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية. وذكرت "سنتكوم" في بيان على صفحتها بمنصة "إكس" أنه "في إطار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية تم توجيه 75 سفينة تجارية للعودة إما إلى أرصفتها أو إلى الميناء". وأضاف البيان أن القوات الأميركية اعترضت طريق أربع سفن لضمان الامتثال للحصار الأميركي.

وتواصل واشنطن انتشارها العسكري في الشرق الأوسط بما يشمل أنظمة الدفاع الجوي والقوات البحرية وحاملات الطائرات وسط تحذيرات أميركية متكررة لإيران من احتمال العودة للحرب.

وبعد عملية "الغضب الملحمي" العسكرية التي دام خلالها القصف الأميركي على إيران لحوالي ستة أسابيع بدأت واشنطن عملية "الغضب الاقتصادي" على طهران وهي مزيج من العقوبات المكثفة والحصار البحري المستمر للأسبوع الرابع على التوالي.