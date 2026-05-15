مسؤول أميركي: الصين تريد إعادة فتح مضيق هرمز دون قيود

قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، لبلومبرج نيوز في مقابلة على الهواء مباشرة اليوم، إن الصين ترغب في إعادة فتح مضيق هرمز دون ​قيود أو رسوم عبور، مضيفا أن واشنطن واثقة من أن بكين ستعمل على الحد ‌من الدعم المادي لإيران.

وذكر جرير مستشهدا بتصريحات مسؤولين صينيين في قمة بكين بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ: "من المهم حقا بالنسبة للصين أن يكون مضيق هرمز مفتوحا، دون رسوم مرور أو سيطرة ​عسكرية، واتضح ذلك من الاجتماع... لذا نرحب بذلك".