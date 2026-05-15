الداخلية البحرينية: انتهاء صيانة خزان أمونيا بمنطقة سكنية استهدفه العدوان الإيراني.. وعودة السكان إلى منازلهم

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والسيطرة على الأضرار التي لحقت بمنشأة شركة الخليج للبتروكيماويات، والتي تعرضت لاستهداف مباشر من مسيرة إيرانية، بتاريخ 5 أبريل 2026 في إطار العدوان الإيراني الآثم على الأرواح والممتلكات ومرافق البنية التحتية والمنشآت الصناعية والنفطية، والتي تعد من جرائم الحرب، التي يؤثمها القانون الدولي الإنساني وترفضها المواثيق والأعراف الدولية.

وأوضحت أنه تم استكمال المعالجة الفنية في خزان الأمونيا والذي ظلت المسيرة الإيرانية عالقة به، وتشكل خطراً، حيث تمت أعمال الإصلاح والصيانة وفق أعلى متطلبات الأمن والسلامة المتبعة في هذه الحالات، مضيفة أنه لولا عناية الله والإجراءات الاستباقية والوقائية التي اتخذتها الحكومة الموقرة ضمن الجهود والإجراءات المبذولة لتعزيز الحماية المدنية وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين، لكانت هناك خسائر جسيمة بالأرواح والممتلكات نتيجة تسرب مادة الأمونيا التي كانت لتمتد لكيلومترات مزهقة الأرواح ومهددة سلامة المدنيين في المناطق المحيطة، مشيدة بالوقت ذاته بما قامت به الشركة من إجراء استباقي من خلال تفريغ الخزان، والذي يقع في منطقة مأهولة بالسكان.

وأشارت وزارة الداخلية إلى استكمال عودة أهالي المنطقة إلى منازلهم، بعد أن كان قد تم إخلاؤهم منها اختيارياً وتوفير سكن مؤقت بديل لهم في إطار الحرص على السلامة العامة، وذلك ضمن دائرة نصف قطرها 2 كيلومتر، تشمل مؤسسات ومنشآت ونسبة محدودة من مجمع 619 السكني، موضحة أنها اتخذت جميع إجراءات السلامة لضمان عدم تسرب أي مواد، قد تسبب أضراراً خلال أعمال الصيانة.