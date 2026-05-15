نقل ملكة الدنمارك السابقة إلى المستشفى بسبب مشكلة في القلب

أعلن البلاط الملكي الدنماركي، الخميس، أنه تم نقل الملكة السابقة مارغريت الثانية إلى المستشفى إثر إصابتها بمشاكل في القلب.

وأوضح القصر الملكي أن المشكلة ناجمة عن "تشنج في عضلة القلب".

كما أفادت وكالة "ريتزاو" الدنماركية للأنباء، بأن مارغريت تعاني من ذبحة صدرية، وهي حالة تظهر عادة على شكل ألم في الصدر، وغالباً ما تنتج عن انسداد في الشرايين المغذية لعضلة القلب.

ووفقاً للبيان الصادر عن البلاط الملكي، سيتم حجز الملكة البالغة من العمر 86 عاماً في مستشفى ريكشوسبيتالت الجامعي في كوبنهاغن حتى مطلع الأسبوع، وذلك لمراقبة حالتها الصحية ولإجراء المزيد من الفحوصات اللازمة.

كما أشار البيان إلى أن الملكة كانت "متعبة، لكن حالتها المعنوية جيدة."

ويشار إلى أن مارغريت كانت قد تنازلت عن العرش في أوائل عام 2024، لابنها الملك فريدريك العاشر بعد 52 عاماً في الحكم.