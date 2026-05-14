الخارجية الأميركية تعلن إتمام عملية إخراج اليورانيوم من فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة قد أكملت عملية إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من فنزويلا للتخلص منه لاحقاً في منشأة سافانا ريفر في ولاية كارولينا الجنوبية.

وجاء في بيان للوزارة: "تم نقل المادة (اليورانيوم المخصب) بواسطة المملكة المتحدة ووصلت الشحنة بأمان إلى منشأة سافانا ريفر في أيكن، كارولينا الجنوبية، في أوائل شهر مايو للتخلص منها لاحقاً".