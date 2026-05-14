ترامب مشيدا بـ"شي جين بينج": يشرفني أن أكون صديقا لقائد عظيم للصين

بدأ الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأميركي دونالد ترامب محادثاتهما الرسمية في بكين، وقال في مستهل الاجتماع، اليوم: "سيكون لنا مستقبل رائع معا".

وأثنى ترامب على شيء واصفا إياه بـ"القائد العظيم"، وأضاف: "أحيانا لا يحب الناس قولي هذا، لكنني سأقوله على أي حال لأنه الحقيقة".

من جانبه، أعرب شي عن قناعته بأن المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة والصين أكبر من الخلافات بينهما. كما طرح تساؤلا حول ما إذا كان بإمكان البلدين صياغة "نموذج جديد للعلاقات بين القوى العظمى".

وأشار الرئيس الصيني إلى "فخ ثوسيديدس"؛ وهو مصطلح يُستخدم لوصف مخاطر التنافس الخطير بين قوة صاعدة وقوة رائدة قائمة.