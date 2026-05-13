رئيس الفلبين يصدر أمرا بالتحقيق في حادث إطلاق النار داخل مقر مجلس الشيوخ

أصدر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أمرا بفتح تحقيق في حادث إطلاق نار داخل مبني مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه لم يصدر تعليمات إلى مكتب التحقيقات الوطني لتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رونالد ديلا روزا، وهو أحد أعضاءالمجلس ورئيس شرطة سابق الذي لجأ إلى مقر المجلس.

وقال ماركوس: "لم تفعل الحكومة هذا. لم يدخل أي جندي أو عسكري أو عنصر من مكتب التحقيقات الوطني إلى مجلس الشيوخ. ولا نعرف من حاول الدخول، وبسبب ذلك وقع إطلاق نار."

وأوضح ماركوس أنه تحدث مع رئيس مجلس الشيوخ آلان بيتر كايتانو، الذي أبلغه أن مجلس الشيوخ يتعرض لهجوم بعد أن وفر الحماية لديلا روزا.

وأضاف ماركوس: "نتفق على أن ما يجب فعله الآن هو أن نطلب من الجميع التهدئة، وسنصل إلى حقيقة ما حدث. وسنعرف من بدأ هذه المشكلة."



وسُمع دوى إطلاق نار، اليوم الأربعاء، داخل مجلس الشيوخ الفلبيني، حيث لجأ رونالد ديلا روزا، وهو أحد أعضاءالمجلس ورئيس شرطة سابق هناك، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقاله بحقه على خلفية عمليات قتل مرتبطة بحملة الحرب على المخدرات التي أطلقها الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي.