وزراء داخلية "التعاون الخليجي" يبحثون سبل تعزيز التعاون الأمني الخليجي المشترك

عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً طارئاً، برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.

وقال الأمين العام، إن الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في المنطقة جراء الأحداث الجارية، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني الخليجي المشترك، لمعالجة التحديات التي نتجت عن الاعتداءات التي تعرضت لها دول المجلس، مؤكدين أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.

وأضاف أن الاجتماع أكد أهمية مضاعفة التنسيق بين وزارات الداخلية والجهات المعنية في دول المجلس، في ضوء القبض على عدد من الخلايا المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والتصدي لكل ما يستهدف أمن واستقرار دول المجلس، ومواجهة تداعيات وتطورات الأحداث الجارية، ومكافحة جميع أنواع الإرهاب.

وأوضح أن وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون أعربوا عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء الذين ارتقوا إلى رحمة الله جراء العمليات العدوانية التي تعرضت لها دول المجلس، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار الأمين العام إلى أن وزراء الداخلية أشادوا بالجهود الكبيرة والقيمة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في دول الخليج في كشف وضبط هذه الخلايا، مؤكدين أن ما تحقق يعكس كفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الخليجية، وجاهزيتها العالية في حماية أمن واستقرار دول المجلس، والتصدي لكل ما يهدد سلامة مجتمعاتها.