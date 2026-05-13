بوتين: روسيا ستواصل تحديث قواتها النووية
ذكرت وكالات أنباء حكومية روسية نقلا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن موسكو ستواصل مقدمة قواتها النووية الاستراتيجية وتطوير أنظمة صاروخية قال إنها ستكون قادرة على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الحالية والمستقبلية.
وأعلن بوتين أمس الثلاثاء أن روسيا ستكون جاهزة لنشر صاروخها الجديد سارمات - المصمم لحمل رؤوس نووية لضرب أهداف على بعد آلاف الأميال في الولايات المتحدة أو أوروبا- بحلول نهاية هذا العام.
