بوتين: روسيا ستواصل تحديث قواتها النووية

ذكرت وكالات ‌أنباء ​حكومية روسية نقلا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن موسكو ستواصل مقدمة قواتها ‌النووية الاستراتيجية وتطوير أنظمة صاروخية ‌قال إنها ستكون ‌قادرة على ‌التغلب ‌على جميع أنظمة الدفاع ​الحالية والمستقبلية.

وأعلن ‌بوتين ​أمس الثلاثاء أن روسيا ​ستكون جاهزة لنشر صاروخها الجديد سارمات - المصمم لحمل رؤوس نووية لضرب أهداف على بعد آلاف الأميال في ‌الولايات المتحدة أو ​أوروبا- بحلول نهاية هذا العام.