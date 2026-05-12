«الداخلية» السورية تلقي القبض على «جنرال البراميل المتفجرة»

أعلنت وزارة الداخلية السورية، إلقاء القبض على «جنرال البراميل المتفجرة» جايز حمود الموسى، قائد أركان القوى الجوية في عهد نظام بشار الأسد والمسؤول عن عمليات إسقاط «البراميل المتفجرة» وقنابل محرمة دولياً على مناطق معارضة.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الثلاثاء، بأنه تم «إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن المجرم جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام البائد بعملية أمنية محكمة».

وإثر اندلاع الأحداث ضد نظام بشار الأسد، تولى الموسى الذي خدم لأكثر من أربعة عقود في السلك العسكري، قيادة الفرقة 20 التي تعمل 6 مطارات عسكرية تحت إمرتها، قبل أن يتولى مطلع 2015 رئاسة أركان القوى الجوية.

واتُّهم بالإشراف على استخدام البراميل المتفجرة والقنابل ذات القدرة التدميرية العالية، إضافة إلى ما وصفته تقارير حقوقية باستخدام «القنابل الحمراء» وذخائر محرّمة دولياً جرى استخدامها عبر طائرات الفرقة الجوية الـ20.

وتولى لفترة بحكم مسؤوليته التنسيق مع القوات الروسية في سورية، وبعد إحالته على التقاعد عام 2016، عُين محافظاً لمنطقة الحسكة (شمال شرق).

ويتحدر الموسى من إحدى العشائر العربية في دير الزور، وعُرف بولائه المطلق للأسد وبدعواته لسحق معارضيه وخصومه.

وفي يوليو 2017، كان في عداد 16 شخصية أدرجها الاتحاد الأوروبي على قائمة المشمولين بعقوبات لاتهامهم بالمشاركة في تطوير واستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين.