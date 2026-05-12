استقالة رابع مسؤول من حكومة ستارمر

أفادت وسائل إعلام بريطانية، الثلاثاء، باستقالة مسؤول رابع من حكومة حزب العمال، مع دعوته رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى التنحي عن قيادة الحزب.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، وقع أكثر من 100 نائب من حزب العمال رسالة تؤكد أن "الوقت ليس مناسباً لمعركة على القيادة"، في محاولة لإظهار الدعم لستارمر داخل الحزب.

وقالت إن عدد الموقعين لا يزال في ارتفاع. وجاء في الرسالة: "شهدنا الأسبوع الماضي نتائج انتخابية صعبة ومؤلمة للغاية، وهذا يظهر أن أمامنا عملاً كبيراً لاستعادة ثقة الناخبين".

وقالت الصحيفة إن وزير الصحة البريطاني زبير أحمد، استقال من منصبه، ودعا ستارمر إلى التنحي.

وقال في رسالة الاستقالة على منصة ‌إكس: "من الواضح ‌أنه ⁠أيا كان حجم الإنجازات والتقدم الذي يحققه الفرد، فإنها ⁠آخذة ‌في التضاؤل والتقوض بسبب ⁠الافتقار إلى قيادة قائمة ⁠على القيم".

وأضاف "اتضح في ​الأيام ⁠القليلة ​الماضية أن الشعب في جميع أنحاء بريطانيا ​فقد حاليا ثقته فيك بصفتك رئيسا للوزراء بشكل لا ​رجعة فيه".

وأثار ذلك تكهنات داخل الحزب بشأن احتمال تحرك حليفه ويس ستريتينغ لخوض سباق على زعامة حزب العمال، في حال تصاعد الضغوط على ستارمر خلال الفترة المقبلة.

وتحدى ستارمر المطالبات باستقالته، الثلاثاء، قائلا أمام مجلس الوزراء إنه "سيستمر في منصبه" على الرغم من المطالبات "المزعزعة للاستقرار".

وفي اجتماع لفريقه الوزاري، قال ستارمر، الذي يشغل المنصب الأعلى منذ أقل من عامين، إنه على الرغم من تحمله مسؤولية واحدة من أسوأ الهزائم الانتخابية لحزب العمال، ⁠لا يوجد تحرك رسمي لإجراء انتخابات على زعامة الحزب.