مقتل عنصرين من الدفاع المدني اللبناني في هجوم إسرائيلي على النبطية

أعرب الرئيس اللبناني العماد جوزف عون اليوم الثلاثاء عن بالغ حزنه وأسفه لمقتل عنصرين من الدفاع المدني اليوم جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، وشدّد على عزمه مواصلة الاتصالات والتحركات الدبلوماسية بهدف حماية السيادة اللبنانية.

وأعرب عون في بيان "عن بالغ حزنه وأسفه لمقتل عنصرين من الدفاع المدني اليوم جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، رغم إعلان وقف إطلاق النار، معتبرا أن استهداف العاملين في المهام الإنسانية والإغاثية يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ولكل المبادئ الإنسانية".

وشدّد الرئيس اللبناني "على عزمه على مواصلة الاتصالات والتحركات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي، بهدف حماية السيادة اللبنانية وضمان أمن اللبنانيين واستقرارهم".

وأكد الرئيس اللبناني أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوّض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة، وأنه لن يتوانى عن العمل مع الجهات الدولية المعنية من أجل وقف الانتهاكات المتكررة وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة".

وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت عصر اليوم بشكل مباشر فريق الدفاع المدني في مدينة النبطية في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل اثنين من المسعفين وإصابة مسعفة بجروح خلال محاولتهم إنقاذ مصاب قتل بدوره.