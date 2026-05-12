7 قتلى و20 جريحا في تفجير انتحاري بباكستان

أدى تفجير نفذه انتحاري يقود مركبة مفخخة ثلاثية العجلات إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة عشرين آخرين بجراح، في شمال غرب باكستان.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن محمد سجاد خان المسؤول الكبير في الشرطة المحلية قوله إن التقارير الأولية، تشير إلى أن الانتحاري المشتبه به اقترب من اثنين من عناصر شرطة دوريات الطرق السريعة المتمركزين عند نقطة تفتيش قبل أن يفجر نفسه، في منطقة سراي نورنغ بمقاطعة لكي مروت في ولاية خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

يأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من تفجير انتحاري آخر بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في بانو شمال غرب البلاد، أعقبه اشتباك مسلح مع قوات الأمن أسفر عن مقتل 15 شرطيا.