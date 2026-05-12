الكويت تستدعي السفير الإيراني وتقدم له مذكرة احتجاج بعد تسلل عناصر "الحرس الثوري" لجزيرة "بوبيان"

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة في السفير حمد سليمان المشعان، نائب وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الكويت، محمد توتونجي، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج على إثر قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان والاشتباك مع القوات المسلحة الكويتية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فقد جدد نائب وزير الخارجية إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لهذا العمل العدائي، مطالباً الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري وغير المشروط لمثل هذه الأعمال، ومحمّلاً إياها كامل المسؤولية عمّا يمثله ذلك من تعدٍ صارخ على سيادة دولة الكويت وانتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

كما شدد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما تراه مناسباً لحماية سيادتها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها.