استقالة عضوين من الحكومة البريطانية مع تزايد الضغوط على ستارمر

استقالت ​وكيلة وزارة العدل البريطانية أليكس ديفيز-جونز ‌اليوم ​الثلاثاء احتجاجا على قيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، مما زاد من الضغوط عليه بعد الأداء الضعيف في الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي.

وقالت ديفيز-جونز في رسالة على منصة إكس موجهة إلى ستارمر "كان علينا بذل ‌المزيد من الجهود، وبالتالي، وبقلب يعتصره الحزن، ليس لدي خيار سوى ‌الاستقالة".

واستقالت أيضا وزيرة حماية ‌المرأة والفتيات من العنف جيس فيليبس ‌من الحكومة ‌اليوم الثلاثاء لنفس السبب.

وتأتي الاستقالتان في الوقت ​الذي يدعو ‌فيه ​أكثر من 80 نائبا برلمانيا من حزب العمال الحاكم ستارمر علنا إلى تحديد موعد ​رحيله.

وقالت فيليبس في رسالة استقالة لاذعة إلى ستارمر، "الرغبة في تجنب النقاش تعني أننا نادرا ما نتناقش، مما يعرقل فرص التقدم ويؤخرها".

وأضافت "أريد لحكومة حزب العمال أن ‌تنجح... لكنني لا أرى التغيير الذي أعتقد أنني ​والبلاد نتوقعه، وبالتالي لا يمكنني الاستمرار في العمل كوزيرة في ظل القيادة الحالية".