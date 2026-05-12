سورية تعلن توقيف قائد أركان سابق للقوات الجوية مُعاقب أوروبياً

أعلنت السلطات السورية الثلاثاء توقيف اللواء السابق جايز حمود الموسى الذي تولى قيادة أركان القوات الجوية لسنوات خلال الحكم السابق وأدرجه الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات لمسؤوليته عن قمع المدنيين واستخدام الأسلحة الكيماوية.

وأكدت وزارة الداخلية الثلاثاء "إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام البائد بعملية أمنية محكمة".

إثر اندلاع النزاع، تولى الموسى الذي خدم لأكثر من أربعة عقود في السلك العسكري خلال حكم عائلة الأسد، قيادة الفرقة 20 التي تعمل ستة مطارات عسكرية تحت إمرتها، قبل أن يتولى مطلع 2015 رئاسة أركان القوى الجوية. وتولى لفترة بحكم مسؤوليته التنسيق مع القوات الروسية في سورية.

بعد إحالته للتقاعد عام 2016، عُين محافظا لمنطقة الحسكة .

والموسى من دير الزور، وعُرف بولائه المطلق للأسد وبدعواته لسحق معارضيه وخصومه.

في يوليو 2017، كان الموسى في عداد 16 شخصية أدرجها الاتحاد الأوروبي على قائمة المشمولين بعقوبات لاتهامهم بالمشاركة في تطوير واستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين.

وأورد الاتحاد الأوروبي حينها أنه كان مسؤولا "بصفته ضابطا رفيع المستوى في القوات الجوية السورية عن القمع العنيف للمدنيين في سورية، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية خلال فترة توليه منصب رئيس أركان القوات الجوية السورية".