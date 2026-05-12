ترامب يتوجه إلى الصين لعقد قمة مع شي تطغى عليها تداعيات حرب الشرق الأوسط

يغادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الولايات المتحدة الثلاثاء إلى الصين في زيارة تستغرق يومين، على وقع استمرار التداعيات المرتبطة بحرب الشرق الأوسط، وفي ظل نقاط توتر متعددة سيتطرق إليها الرئيس الأميركي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بينها الحرب التجارية وتايوان.

يُتوقع وصول ترامب مساء الأربعاء إلى بكين، حيث سيبقى حتى الجمعة. وستكون هذه أول زيارة لرئيس أميركي إلى الصين منذ زيارة ترامب نفسه خلال ولايته الأولى عام 2017.

وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن رؤساء تنفيذيين لشركات أميركية كبرى، من بينهم إيلون ماسك "تيسلا وسبايس إكس"، وتيم كوك "آبل"، وكيلي أورتبرغ "بوينغ"، سيرافقون ترامب.

ويتوقع الخبراء صدور عدد من الإعلانات التجارية خلال الزيارة.

ويهيمن ملف التجارة على المناقشات بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم. إلا أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة وتداعياتها العالمية، بما في ذلك على الصين، ستلقي بلا شك بظلالها على القمة.

وأشار ترامب الاثنين إلى أنه سيناقش نقطة خلاف أخرى مع شي ترتبط بمبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان.

وقال ترامب "سأُجري هذه المحادثة مع الرئيس شي"، مشيرا الى أن الأخير "لا يريدنا أن نقوم" بهذا الأمر.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون خلال مؤتمر صحافي دوري الثلاثاء، معارضة الصين بشكل "ثابت ولا لبس فيه" لمبيعات الأسلحة هذه.

وأشارت الإدارة الأميركية إلى أن ترامب يعتزم استغلال زيارته للضغط على الصين لاستخدام نفوذها على إيران للمساعدة في حل أزمة الخليج.