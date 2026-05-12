الكرملين: وقف العملية العسكرية في أوكرانيا مرهون بقرار من كييف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إن "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا يمكن أن تتوقف في أي لحظة، إذا اتخذت كييف القرار المناسب، مشيرا إلى أن هذه القرارات "معروفة جيدا في كييف".

وأضاف بيسكوف أن أي لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجب أن يأتي في ختام عملية التفاوض حول أوكرانيا، معتبرا أن مثل هذا اللقاء لا يكون ذا معنى إلا إذا تم استكمال المسار التفاوضي بالكامل، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأكد بيسكوف أن روسيا تبقى منفتحة على الاتصالات بشأن الأزمة الأوكرانية، وترحب بجهود الوساطة الدولية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هناك عملا قد تم بالفعل ضمن إطار تفاوضي ثلاثي، وأن موسكو مستعدة لمواصلة هذا المسار.

كما ذكر بيسكوف بتصريحات بوتين التي أكد فيها استعداده للقاء زيلينسكي في أي وقت، سواء في موسكو أو في أي مكان آخر.

وأضاف بيسكوف أن بوتين كان قد أشار مؤخرا إلى أن تطورات الوضع تتجه نحو نهايته، في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى تسوية مستقبلية للصراع.

وتطلق موسكو اسم "العملية العسكرية الخاصة" على الحرب الروسية الشاملة لأراضي أوكرانيا والتي انطلقت في فبراير 2022.