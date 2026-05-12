إدارة ترامب تطلب من محكمة أميركية تعليق الحكم ضد الرسوم الجمركية
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من محكمة أميركية تعليق تنفيذ حكمها ضد الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 بالمئة التي فرضتها الإدارة إلى حين إتمام الحكومة الاتحادية عملية الاستئناف.
كانت محكمة التجارة الأميركية قد أصدرت حكما ضد الرسوم الجمركية الجديدة في الثامن من مايو ، لكنها لم تمنع تحصيلها إلى حد كبير.
واستأنفت إدارة ترامب على الحكم يوم الجمعة، وإذا أوقفت محكمة التجارة حكمها، فستعود الرسوم الجمركية على ثلاثة مستوردين رفعوا دعوى قضائية بشأنها.
وفرضت الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 بالمئة في فبراير بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية معظم الرسوم التي فرضها ترامب في 2025.
من المقرر أن تنتهي صلاحية الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 بالمئة في يوليو، ما لم يمددها الكونجرس.
وفرضت الرسوم الجمركية العالمية الأحدث بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.
