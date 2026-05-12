إدارة ترامب تطلب من محكمة أميركية تعليق الحكم ضد الرسوم الجمركية

طلبت ​إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من محكمة أميركية تعليق تنفيذ حكمها ضد الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 بالمئة التي فرضتها الإدارة ⁠إلى حين إتمام الحكومة الاتحادية عملية الاستئناف.

كانت محكمة التجارة الأميركية قد أصدرت ‌حكما ضد الرسوم الجمركية الجديدة في الثامن من مايو ، لكنها لم تمنع تحصيلها إلى ‌حد كبير.

واستأنفت إدارة ‌ترامب على الحكم ‌يوم الجمعة، وإذا أوقفت محكمة التجارة ​حكمها، فستعود ‌الرسوم ​الجمركية على ثلاثة ⁠مستوردين رفعوا دعوى قضائية بشأنها.

وفرضت الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 ​بالمئة ⁠في ⁠فبراير بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية معظم ⁠الرسوم التي فرضها ترامب في 2025.

من المقرر أن تنتهي صلاحية الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 بالمئة في يوليو، ما لم يمددها الكونجرس.

وفرضت الرسوم ​الجمركية العالمية الأحدث بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.