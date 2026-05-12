إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل اليونان

أنقذت زوارق إنقاذ أوروبية 100 مهاجر في جنوب جزيرة كريت اليونانية، أمس، في عمليتين منفصلتين.

وأفادت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية بقيام زورق دورية تابع لوكالة مراقبة الحدود الأوروبية «فرونتكس»، بإنقاذ 56 مهاجراً من قارب كان يقع على بُعد 23 ميلاً بحرياً جنوب شرق ميناء كالوي ليمينيس، في وحدة إيراكليو الإقليمية، مشيرة إلى أنه تم نقل الركاب إلى مركز استقبال مؤقت في مدينة إيراكليو بجزيرة كريت.

وفي عملية منفصلة، تمكّن زورق من إنقاذ 44 شخصاً كانوا على متن قارب يقع على بُعد ثمانية أميال بحرية، قبالة شاطئ بساري فورادا بالقرب من إيراكليو.