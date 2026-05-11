ترامب يتعهد تحقيق "نصر كامل" على إيران

تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين، تحقيق "نصر كامل" في الحرب على إيران، وذلك إثر إعلان طهران تمسّكها بمواقفها بعد رفضه ردّها على اقتراحه لوقف الحرب.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، "سنحقق نصرا كاملا"، مضيفا أنّ إيران تعتقد "أنني سأتعب من هذا. (أنني) سأشعر بالملل أو سأتعرّض لبعض الضغوط. لكن لا توجد ضغوط".

​وأضاف ترامب ​إن وقف إطلاق النار مع إيران "على وشك الانهيار"، بعد أن وصف رد طهران على مقترح السلام الذي قدمته واشنطن بأنه "غبي".

وأثار رفض ترامب السريع ⁠لرد إيران أمس الأحد مخاوف من استمرار الصراع الناشب منذ عشرة أسابيع، واستمرار شل حركة الملاحة في ‌مضيق هرمز.

وقال ترامب عن وقف إطلاق النار "أصفه بأنه الأضعف حاليا، بعد قراءة تلك ‌الرسالة التافهة التي أرسلوها إلينا، ‌بل إنني لم أكمل قراءتها. إنه ‌على وشك الانهيار".

وقال ترامب ‌اليوم أيضا إن إيران مستعدة لإعطاء الولايات المتحدة "الغبار النووي"، ​في إشارة إلى مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وقال إن الصين والولايات المتحدة فقط هما من تملكان ​القدرة على استخراجه.

وأوضح ترامب أن إيران ارتكبت خطأ استراتيجياً كبيراً بمهاجمة دول الخليج.

وأضاف: "قضينا على قادة إيران في الصفين الأول والثاني ولا أحد يريد أن يكون رئيساً" فيما انتقد المفاوضين الإيرانيين ووصفهم قائلاً: "يغيرون آراءهم باستمرار إنهم أشخاص يفتقرون تماماً إلى النزاهة".