إعادة فتح معبر أكاكالي الحدودي بين تركيا وسورية بعد إغلاقه 12 عاماً

يعاد الثلاثاء فتح أحد المعابر الحدودية بين تركيا وسورية، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون الإثنين، ما يعني إنهاء إغلاق استمر 12 عاماً.

وتعد إعادة فتح معبر أكاكالي الذي يقع تقريبا في منتصف الحدود التركية مع سورية التي يبلغ طولها 900 كيلومتر، أحدث خطوة في مسيرة دمشق نحو تطبيع العلاقات مع جيرانها.

وفي العام 2014، أغلقت تركيا المعبر الذي يقع مباشرة على الحدود من تل أبيض في شمال سورية، وذلك بعدما سيطرت قوات سورية الديموقراطية "قسد" التي يهيمين عليها الأكراد على المدينة، بعد هزيمة مقاتلي تنظيم "داعش".

وكان فُتح المعبر بشكل جزئي في العام 2019 أمام الحركة التجارية وعبور مسؤولين حكوميين، بعد عملية عسكرية تركية ضد مقاتلي تنظيم "داعش" والأكراد.

ويعني القرار الأخير أنّ المعبر سيُفتح أمام المدنيين.

وقال مكتب محافظ شانلي أورفا في بيان، "في ضوء عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة... ستبدأ إجراءات الدخول والخروج باستخدام جوازات السفر من وإلى الجمهورية العربية السورية عبر معبر أكاكالي الحدودي البري الثلاثاء".

وبذلك، يكون قد تم فتح ستة من أصل 12 معبرا حدوديا بين تركيا وسورية.