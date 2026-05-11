غارات إسرائيلية تستهدف عدداً من المناطق جنوب وشرق لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الاثنين، غارات استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان، وبلدة قليا في البقاع الغربي شرق لبنان.

كما استهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي مدينة النبطية وبلدة كفر دونين في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية، ظهر اليوم، سيارةً في بلدة زبدين في جنوب لبنان، وأدت إلى وفاة يحيى علي قبيسي وحسين أحمد قبيسي ،عندما كانا يقومان بتوزيع ربطات خبز على الصامدين في بلدية بلدة زبدين.

ووجّه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم انذاراً عاجلاً إلى سكان تسع بلدات في جنوب لبنان، وبلدة قلايا في البقاع الغربي شرق لبنان، طالباً منهم إخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن تلك البلدات مسافة 1000 متر إلى أراضٍ مفتوحة.