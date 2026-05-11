ستارمر بعد هزيمة حزبه الانتخابية: سأثبت للمشككين بي أنهم على خطأ

تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاثنين إثبات "خطأ" المشككين فيه، في خطاب يُعتبر حاسما لمستقبله السياسي بعد أيام قليلة من هزيمة انتخابية مدوية لحزب العمال.

كما دعا زعيم حزب العمال إلى "وضع المملكة المتحدة في قلب أوروبا"، في محاولة لإعادة الزخم لولايته.

وأقرّ رئيس الوزراء بأن "الناس محبطون من الوضع في بريطانيا، ومحبطون من السياسة، والبعض يشعر بخيبة أمل تجاهي".

وأضاف الرجل الذي أعاد حزب العمال إلى السلطة عام 2024 بعد 14 عاما من حكم المحافظين "أعلم أن البعض يشكّك بي، وأعلم أن عليّ أن أثبت خطأهم، وسأفعل".

وقال رئيس الوزراء البريطاني "ستتميز حكومة حزب العمال هذه بالتزامها إعادة بناء علاقتنا مع أوروبا ووضع المملكة المتحدة في قلب أوروبا، حتى نكون أقوى اقتصاديا وتجاريا ودفاعيا".

ولفت إلى أنه سيرسم "مسارا جديدا لبريطانيا" في قمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة المقبلة، والمتوقع عقدها أواخر يونيو أو أوائل يوليو.

وصرح كير ستارمر بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد "أفقر" المملكة المتحدة و"أضعفها"، خلافا لوعود نايجل فاراج المعروف بتشكيكه في الاتحاد الأوروبي. كما وصف فاراج بأنه "استغلالي" و"انتهازي".

وأعلن رئيس الوزراء أيضا نيته "منع المحرضين اليمينيين المتطرفين" من السفر إلى المملكة المتحدة للمشاركة في تظاهرة مُخطط لها السبت، وينظمها تومي روبنسون.