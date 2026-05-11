الخارجية المصرية: نتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون قرب سواحل الصومال

قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الاثنين، إنها تتابع عن كثب حادث اختطاف ناقلة النفط(إم/تي يوريكا)من المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال بالقرب من إقليم بونت لاند.

وأضافت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وجه السفارة المصرية في مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة الثمانية المصريين المتواجدين على متن السفينة، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم، والعمل على سرعة الافراج عنهم، والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات الصومالية لضمان أمن وسلامة البحارة المصريين.