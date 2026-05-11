الصين تؤكد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين في الفترة من 13 إلى 15 مايو، وفق ما أكدت بكين الإثنين، حيث من المتوقع أن يبحث مع نظيره الصيني الحرب الإيرانية وشؤونا تجارية.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية إنه: "بناء على دعوة من الرئيس شي جينبينغ، يقوم رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب بزيارة دولة إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15مايو".