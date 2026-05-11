تفاصيل الرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب

قالت وكالة "تسنيم" ⁠الإيرانية شبه الرسمية، الأحد، نقلاً عن مصدر مطلع، إن الرد الإيراني على المقترح الأميركي الذي أُرسل إلى الولايات المتحدة ‌عبر ‌الوسيط الباكستاني، يشدد على ضرورة إنهاء الحرب على ‌جميع الجبهات، ‌ورفع ⁠العقوبات المفروضة على طهران.

وأضافت الوكالة أن المقترح ⁠يطالب ‌أيضا بإلغاء العقوبات ⁠التي فرضها مكتب مراقبة الأصول ⁠الأجنبية الأميركي على ⁠مبيعات النفط الإيراني خلال 30 يوما، وإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران.

ووفق المصدر فإن المقترح الإيراني ينص على ضرورة الوقف الفوري للحرب، وضمانات بعدم معاودة شن هجوم على إيران.

وأشار المصدر إلى أن المقترح الإيراني يشدد أيضا على ضرورة إنهاء الحرب على جميع الجبهات.

ونقلت الوكالة عن ​المصدر قوله ⁠إن ​مطالب طهران تشمل "إدارة إيرانية لمضيق هرمز إذا تعهدت ​الولايات المتحدة بالتزامات معينة"، دون أن يحدد المصدر ماهية تلك الالتزامات.