ترامب: رد إيران على مقترح السلام الأميركي غير مقبول

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، رد إيران على اقتراح واشنطن إجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب، في الوقت الذي سُمح فيه لسفينتين بالمرور ‌عبر مضيق هرمز المحاصر.

وكتب ترامب على ​حسابه بمنصة "تروث سوشال": "لقد قرأت للتو رد من يُسمون 'ممثلو' إيران. لا يعجبني هذا الرد - إنه غير مقبول بتاتا". ولم يخض في التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت سابق الأحد بأن الرد يركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما لبنان وضمان سلامة حركة الشحن عبر مضيق هرمز، دون الإشارة إلى كيفية معاودة فتح الممر المائي الحيوي أو توقيته.