بركان الفلبين يدمّر 1230 هكتاراً من المحصولات

ذكرت وكالة الفضاء الفلبينية أن نحو 1230 هكتاراً من المحصولات الزراعية تضررت بسبب تدفقات بركانية من بركان «مايون»، وقالت الوكالة إن بيانات الأقمار الاصطناعية الخاصة بها أظهرت أن المنطقة المتضررة تغطي 1039 هكتاراً من الأرز، و191 هكتاراً من المحصولات الأخرى، بحسب صحيفة «مانيلا تايمز»، وأضافت الوكالة أن نحو 158 كيلومتراً من الطرق تضررت بسبب سقوط الرماد.

وتم إجلاء أكثر من 300 عائلة، في الرابع من مايو، بعد تصاعد كميات هائلة من الرماد انبعث من بركان مايون، ويعد البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 2462 متراً (8077 قدماً)، أحد أهم عوامل الجذب السياحي في الفلبين، بسبب شكله المخروطي المثالي تقريباً.