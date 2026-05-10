واشنطن وبكين ستعقدان محادثات في كوريا الجنوبية قبيل قمة ترامب وشي

يعقد مسؤولان صيني وأميركي محادثات في كوريا الجنوبية في الأيام المقبلة، وفق ما أعلنت الأحد وزارتا التجارة الصينية والخزانة الأميركية، وذلك قبيل قمة مرتقبة بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب في بكين منتصف الشهر الحالي.

وجاء في بيان لوزارة التجارة الصينية أن نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، أرفع مسؤول اقتصادي صيني، سيشارك في "مشاورات بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية المشتركة" في كوريا الجنوبية يومي الثلاثاء والأربعاء.

وفي منشور له على منصة إكس، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنه سيجري الأربعاء في سيول "مناقشات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، قبل التوجه إلى بكين حيث ستُعقد قمة بين الرئيسين ترامب وشي".

وسيجري ترامب منتصف مايو زيارة إلى الصين لعقد قمة مع شي يتوقّع أن ينصبّ تركيز الرئيسين خلالها على خفض التوترات في ملفي التجارة وتايوان.

وفرضت واشنطن وبكين رسوما تجارية متبادلة قبل عام، إلا أن ترامب وشي اتّفقا على إرساء هدنة تجارية لمدة عام في لقاء عقداه في أكتوبر في كوريا الجنوبية.

وهي وبينست هما أرفع مفاوضين عن الصين والولايات المتحدة في القضايا التجارية والاقتصادية.

ومن المرجّح أن تفضي المحادثات إلى وضع اللمسات الأخيرة على أي إعلان قد يصدر خلال قمة ترامب-شي.