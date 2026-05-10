ترامب: أسبوعان يكفيان لقصف كل الأهداف في إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أسبوعين يكفيان لضرب "كل هدف" في إيران، معتبرا أن طهران "هُزمت عسكريا" في الحرب التي أطلقتها واشنطن وإسرائيل في فبراير.

وفي مقابلة مع الصحافية المستقلة شيريل أتكيسون سُجّلت الأسبوع الماضي وستبث في وقت لاحق الأحد، جدد الرئيس الأميركي وصف حلف شمال الأطلسي بأنه "نمر من ورق"، متهما حلفاء بلاده بالإخفاق في مساعدتها في هذه الحرب.

وقال ترامب في المقابلة إن الإيرانيين "مهزومون عسكريا.. ربما في ذهنهم لا يعلمون ذلك، لكنني أعتقد أنهم يدركونه"، واستدرك قائلا "هذا لا يعني أنهم انتهوا".

وألمح ترامب إلى أن الجيش الأميركي يمكنه "أن يتدخل لأسبوعين إضافيين ويضرب كل هدف في إيران.. كانت لدينا أهداف معيّنة، وقد قصفنا على الأرجح 70 في المئة منها، لكن هناك أهدافا أخرى يمكن نظريا أن نضربها".

وقال ترامب إن حلف الناتو "أثبت أنه نمر من ورق. لم يكونوا موجودين للمساعدة"، وذلك بعد امتناع أعضاء الحلف عن المساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران عمليا منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير.