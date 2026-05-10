نتنياهو: الحرب في إيران "لم تنتهِ بعد" مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصّب

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران "لم تنتهِ بعد" مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصّب، وذلك بحسب مقتطفات من مقابلة مع قناة أميركية.

وقال نتنياهو في حديث لبرنامج "60 دقيقة" تبثه شبكة "سي بي اس" كاملا في وقت لاحق الأحد "أعتقد أن الحرب حققت الكثير، لكنها لم تنتهِ بعد لأن ثمة مواد نووية، يورانيوم مخصّب، يجب أن يتم نقله الى خارج إيران، لا تزال ثمة مواقع لتخصيب اليورانيوم يجب أن يتم تفكيكها".

وردا على سؤال عن كيف يمكن إخراج هذا المخزون، أجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي.. "تدخل وتنقله خارجا".