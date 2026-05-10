أمين عام مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة على الإمارات والكويت

​​​أدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

وفي بيان على موقع المجلس، أشار الأمين العام إلى أن النهج الإيراني الغادر يسعى بشكل ممنهج إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة، وتقويض الأمن الإقليمي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكد دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في جميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما.