إيران قدمت ردها على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، اليوم الأحد، أن إيران قدمت ردها على أحدث المقترحات الأميركية لإنهاء الحرب، وذلك عبر وسيط باكستاني.

وبحسب الخطة المقترحة، ستركز المفاوضات في هذه المرحلة على إنهاء الحرب في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن وكالة إرنا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن ‌إيران اقترحت أن تركز المحادثات ‌خلال المرحلة ‌الراهنة على ‌إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة.

وأفادت مصادر ​من ‌كلا ​الجانبين لرويترز بأن جهود السلام التي بذلت في الآونة ​الأخيرة تهدف إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم مؤقتة لوقف الحرب والسماح بالمرور عبر مضيق هرمز لحين التوصل إلى اتفاق أشمل يتضمن حل ‌الخلافات المستعصية، مثل البرنامج النووي ​الإيراني.